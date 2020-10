Goethes Topfpflanzen: Ausstellung in Weimar

In ihrer Ausstellung „Goethes Topfpflanzen“ in der ACC Galerie schildert die Berliner Künstlerin Sonya Schönberger am Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr, warum sie sich mit der Provenienz verschiedener Zimmerpflanzen befasste. Der Vortrag ist eine Begleitveranstaltung des von Kunstfest Weimar, Jenaer Kunstverein und ACC Galerie Weimar koproduzierten Ausstellungsreigens im ländlichen Raum mit dem Titel „Vom Glück der Provinz“. Die Ausstellung ist noch bis 29. November in der ACC Galerie Weimar zu sehen.