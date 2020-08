Göttern. Magdalas Ortsteil fordert seit Jahren von der Deges vergeblich die Begrünung des Lärmschutzwalls an der Autobahn

Göttern fürchtet: Grüner wird's nicht

Die Ohren soll er schützen, die Augen vernachlässigt er indes. Als die Autobahn mit dem Bau des Jagdbergtunnels näher an Göttern heran rückte, erhielt der Magdalaer Ortsteil nach Süden zur A4 hin einen Lärmschutzwall. Auf die zugesagte Begrünung des Erdhügels warten die Götterner jedoch bis heute.

Der neue Autobahnabschnitt war bereits seit drei Jahren freigegeben, da schrieb die Stadt Magdala der Management-Gesellschaft Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) mit der Bitte um Auskunft, wann Göttern mit der Begrünung des Walls rechnen dürfe. Noch im selben Jahr sagte sich ein Vertreter der Deges zu einem Ortstermin an. Später wurde dem Städtchen schriftlich bestätigt, dass bereits Bodenproben entnommen wurden, um eine optimale Aussaatauswahl zu treffen. Die Begrünung sollte letztendlich im Frühjahr 2018 erfolgen.

Da das Frühjahr und der Sommer 2018 sehr trocken waren, konnte auf dem Lärmschutzwall nichts mit Aussicht auf gärtnerischen Erfolg angesät werden. „Dafür hatten wir natürlich Verständnis“, sagte Magdalas Bürgermeister Mario Haßkarl. Um so erwartungsfroher waren die Magdalaer und Götterner, als sie Anfang 2019 erneut Kontakt zur Deges aufnahmen und nachfragten, ob die noch immer ausstehende Begrünung nun im Frühjahr 2019 nachgeholt werde.

Die Antwort überraschte. „Man sagte uns, dass die Begrünung bereits im Jahr 2018 erfolgt sei. Zum Beweis bekamen wir zwei Fotos, auf dem Unkraut zu sehen war, das auf dem ansonsten kargen Wall wuchs. Offensichtlich wollte man uns das als Begrünung verkaufen“, ärgert sich der Bürgermeister. Selbst an dem eigenen Autobahn-Wall, den die Stadt nahe der Lohmaer Straße hatte aufschütten lassen, sehe der Bewuchs viel besser aus, obwohl man dort viel der Natur überlassen habe. Daran, für Göttern englischen Rasen zu bekommen, habe man freilich nie gedacht. Aber andernorts sei es wenigstens üblich, dass auf solchen Schutzwällen flaches Strauchwerk gepflanzt werde, das auch dazu geeignet sei, etwas Staub abzuhalten.

Das suchen die Götterner auf ihrem Wall jedoch vergeblich. „Wir haben lange gerätselt, was da wohl gesät wurde – und uns dann aber dafür entschieden, noch einmal bei der Deges nachzufragen. In diesem Jahr forderten die Magdalaer in einem weiteren Schreiben, die aus ihrer Sicht nach wie vor ausstehende Wallbegrünung nachzuholen. Passiert ist noch immer nichts. „Die Götterner sind sehr aufmerksam. Sie hätten bestimmt mitbekommen, wenn da jemand auf dem Hang etwas gesät oder gepflanzt hätte“, meinte Haßkarl augenzwinkernd, aber deshalb nicht weniger ernsthaft.

Für ihn erwecke es den Anschein, als spiele die Deges auf Zeit und vertröste die Götterner so lange, bis die Natur den Wall in ein paar Jahren von allein begrünt habe. Ohnehin sei es fraglich, ob sich dort jemals ernstzunehmender Bewuchs entwickeln könne. Als der Wall aufgeschüttet wurde, sei zu oberst Schottermaterial verbaut worden, dass quasi Abraum beim Tunnelbau gewesen sei. „Dem Wall fehlt eine Schicht Mutterboden“, weiß Mario Haßkarl.