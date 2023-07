Goldwinger in Weimar bei Goethe und beim Moselwein

Weimar. Sehen und gesehen werden, das dachten sich die Goldwingfahrer aus Deutschland und Europa. Donnerstag sorgten sie in Weimar für eine Überraschung.

Überraschungsparade vor dem Goethehaus am Weimarer Frauenplan. Teilnehmer des 15. Goldwingtreffens in Daasdorf am Berge statteten Weimar und dem Moselweinfest einen kurzen Besuch ab. Einmal in diesen Tagen, so die Idee dahinter, sollten die Gäste mit den schweren Reisemotorrädern in größerer Zahl auch in der Stadt zu sehen sein. Bis Freitagnachmittag waren 226 Maschinen eingeschrieben. – Am Samstag ab 21.45 Uhr rollen dann traditionell alle Goldwings mit ihrer Lichterfahrt durch das Grammetal.