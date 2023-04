Gospelchor Apolda feiert und singt zum Jubiläum

Apolda. Der Gospelchor in Apolda feiert sein zehnjähriges mit einem großen Konzert. Auch die frühere Chorleiterin hat einen großen Moment.

Zehn Jahre besteht der Gospelchor Apolda nun schon, und dies wurde beim Jubiläumskonzert in der Apoldaer katholischen St.-Bonifatius-Kirche gefeiert. Chorleiterin Dörte Wehner hatte die besten Songs der vergangenen Jahre zusammengestellt und einstudiert, und die 200 Besucher honorierten den schwungvollen Auftritt am Ende mit Standing Ovations für Songs wie „I will follow him“. „Zu der Veranstaltung waren ehemalige Chormitglieder eingeladen, die es sich nicht nehmen ließen, mit dem Chor zu singen“, berichtete Sängerin Angela Epperlein. „Ein Highlight war der Gastauftritt der ehemaligen Chorleiterin Carola Stiebritz, die ihren einstigen Der Chor freut sich nun auf den nächsten Auftritt bei der Fête de la Musique am 21. Juni.