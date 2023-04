Die „Jacob-Singers“ sind der Gospelchor der Jakobskirche in Weimar, hier bei einem Auftritt zum Zwiebelmarkt.

Gospelkonzert in Flurstedt

Flurstedt. Die „Jacob-Singers“ bringen an diesem Wochenende schwungvollen Gospelgesang in die Kulturkirche nach Flurstedt.

Zu einem Benefizkonzert mit den Weimarer Gospelchor, den „Jacob-Singers“, lädt an diesem Samstag, 29. April, die Kirchengemeinde in Flurstedt ein. Ab 17 Uhr werden bekannte Gospels und Spirituals in der örtlichen Kulturkirche erklingen.

Gleichzeitig werden Spendengelder für die Orgel gesammelt. Auch für Getränke und Verköstigung wird gesorgt sein, teilt die Kirchengemeinde in ihrer Einladung mit.