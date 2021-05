Gottesdienst an Klettbachs Windmühle

Klettbach. Mit einem Gottesdienst an der Bockwindmühle feierten Klettbacher und Gäste Pfingsten und den Mühlentag.

Es war noch nicht das gewohnte große Mühlenfest, mit dem die Klettbacher am Pfingstmontag ihre historische Bockwindmühle präsentierten. Ganz außer Acht ließen sie den Deutschen Mühlentag aber auch in Corona-Zeiten nicht. Mit einem Mühlengottesdienst im Freien machten Pfarrer Christian Dietrich, sein Vieselbacher Kollege Ulrich Hayner und der örtliche Mühlenverein einen Anfang, die Menschen wieder an dem stattlichen Baudenkmal zu versammeln – freilich mit Abstand und Maskenpflicht auf dem Gelände. Der Erfurter Posaunenchor „Martini-Luther“ umrahmte die Mühle wie auch den Gottesdienst musikalisch.