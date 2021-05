Gottesdienste im Grünen bei Weimar zu Pfingsten

Ökumenischen Gottesdienste auf der Waldbühne Legefeld haben Tradition. Bei Regen findet der Gottesdienst in diesem Jahr in der Legefelder Kirche statt.

Weimar. Der Kirchenkreis Weimar beginnt seine Feiern im Freien am Samstag in Eichelborn. Der ökumenische Abschluss ist am Montag in Legefeld.

Traditionell feiern die evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Weimar zu Pfingsten Gottesdienste im Grünen. Alle werden angesichts der Corona-Pandemie unter Einhaltung der Regeln und des Hygienekonzeptes der Gemeinden gefeiert, betonte Superintendent Henrich Herbst.

Die Reihe der Gottesdienste unter freiem Himmel eröffnet Eichelborn am 22. Mai, 17 Uhr, am Platz des ehemaligen Kirchenschiffs. Ehemalig deshalb, weil die Kirche seit den 1950er-Jahren zunehmend verfiel und das Langhaus in den 1970er-Jahren abgerissen wurde, sodass die Kirche seither nur noch aus dem alten Chorturm mit den Glocken besteht.

„Zu Pfingsten feiern die Christen das, was sie in Bewegung setzt. Es geht um die Kraft und den Geist, der lebendig macht. Deswegen ist es ein wunderbares Bild, dass am Pfingstmontag um 11 Uhr an der Windmühle in Klettbach Gottesdienst gefeiert wird“, sagt Superintendent Henrich Herbst.

Weitere Gottesdienste im Grünen zu Pfingsten:

23. Mai: 10 Uhr Familiengottesdienst im Garten der Kreuzkirche Weimar

24. Mai: 11 Uhr Klettbach, Bockwindmühle, Mühlengottesdienst

14 Uhr Tiefurter Kirchhof mit Posaunenchor, Vokalquintett; Predigt: Vikarin Charlotte Reinhold

15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf der Waldbühne in Legefeld (bei Regen in der Trinitatiskirche Legefeld).