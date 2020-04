Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienste in Herz Jesu nur mit Reservierung

Auch die Herz-Jesu-Kirche ist für Gottesdienste wieder geöffnet. Als erstes trafen Gläubige sich dort am Mittwochabend zum Taizé-Gebet. Eine erste Messe seit Beginn der Coronakrise wird am Sonntag, 3. Mai, 10 Uhr, in der katholischen Kirche mit Pfarrer Timo Gothe gefeiert. Zuvor finden bereits die Eröffnung der Maiandachten am Freitag, 1. Mai, 18 Uhr, und die Vorabendmesse am Samstag, 2. Mai, 18 Uhr, jeweils mit Pfarrer Preis statt. Gottesdienste in der Herz Jesu Kirche sind an Wochenenden nur über Reservierung möglich. Die Anmeldungen erfolgen über einen Link auf der Homepage (www.herzjesu-weimar.de) oder telefonisch 03643 / 20 21 38.