Gottesdienste in Weimarer Kirchen

Weimar. Eine Vesper mit Pfarrer Ramón Seliger eröffnet am Samstag, dem 16. Januar, die Veranstaltungen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Weimar an diesem Wochenende. Beginn ist um 17 Uhr in der Stadtkirche. Dort predigt Seliger darüber hinaus beim Sonntagsgottesdienst ab 10 Uhr. Eine spezielle Familienkirche findet am Sonntag ab 11.30 Uhr in der Kreuzkirche statt.

Weitere Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde sind am Sonntag, dem 17. Januar: 9.30 Uhr Sonnenhügel (Gemeindepädagoge Maik Becker) und Gemeindezentrum „Paul Schneider“ (Pfarrerin Karin Krapp; jeweils ab 10 Uhr: Jakobskirche (Pfarrer Hardy Rylke), Kreuzkirche (Pfarrerin Dorothea Knetsch); Stephanuskirche Schöndorf (Pfarrer Ulrich Hayner), Kapelle Klinikum (Pfarrer Axel Kramme), Süßenborn (Prädikantin Dietlind Steinhöfel) und Oberweimar (Pfarrer Jürgen Uth) ferner ab 11 Uhr Gaberndorf (Pfarrerin Karin Krapp) und Gelmeroda (Pfarrer Joachim Neubert).