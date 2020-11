Grammetal-Gemeinderat geht den digitalen Weg

Mit Tablet-Rechnern will die Landgemeinde Grammetal ihre Ratsmitglieder ausstatten.

Hopfgarten. Abgeordnete sowie Ortschaftsbürgermeister und sachkundige Bürger in den Ausschüssen bekommen Tablet-PCs zur Verfügung gestellt.

Das digitale Zeitalter im Gemeinderat der neuen Landgemeinde Grammetal hat begonnen: Die Abgeordneten votierten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für eine Vorlage mit dem Titel „Einführung der digitalen Gremienarbeit“ zu. Damit einher geht ein Auftrag an die Verwaltung in Isseroda, 36 Tablet-Computer im Gesamtwert von rund 14.000 Euro zu kaufen und den Ratsmitgliedern bereitzustellen.