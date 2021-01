Grammetal verhandelt mit Jenawasser

Der Beitritt zu einem großen Verband soll die Abwasser-Problematik der Landgemeinde Grammetal lösen. Das Beratungsunternehmen AHP aus Berlin empfahl dem Gemeinderat, den Bürgermeister mit Verhandlungen zu beauftragen. Das Parlament stimmte dem zu. Erster Ansprechpartner ist Jenawasser, als Variante B wird der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung genannt. Beide sind im Weimarer Land bereits etabliert – Jenawasser entsorgt die Städte Bad Berka und Blankenhain inklusive aller Ortsteile, außerdem aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mellingen die Kommunen Magdala und Hetschburg. Der WAZV Arnstadt verarbeitet das Abwasser aus allen Orten der VG Kranichfeld.



AHP hatte im Mai noch vom Übergangs-Gemeinderat vor der Kommunalwahl den Auftrag zur Erstellung eines Strukturkonzeptes erhalten, für knapp 23.000 Euro. Der geschäftsführende Gesellschafter Uwe Arnold, Ingenieur und Honorarprofessor an der Bauhaus-Universität Weimar, trug die Ergebnisse im Dezember dem Gemeinderat vor. Einen „Eigenbetrieb mit einheitlicher Entwässerungseinrichtung“ nennt das Konzept erst an vierter Stelle der sinnvollsten Varianten. Sie käme somit erst ins Spiel, wenn die Landgemeinde weder mit Jenawasser noch mit Arnstadt eine Einigung erzielt.



Die zum Jahreswechsel 2019/20 gebildete Landgemeinde hatte von der VG Grammetal eine komplizierte Abwasser-Struktur geerbt, oftmals als „Flickenteppich“ bezeichnet. Es existiert zwar ein Abwasserzweckverband Grammetal, der aus dem Verband Vieselbach hervorging und dem nur Mönchenholzhausen mit seinen Ortsteilen, Niederzimmern, Hopfgarten und der damalige Nohraer Ortsteil Utzberg angehörten. Nohra selbst sowie seine weiteren Ortsteile Obergrunstedt und Ulla hatten für ihre Entsorgung einen Vertrag mit dem Abwasserbetrieb Weimar, den die Stadt allerdings kündigte und der zum Jahresende 2021 ausläuft. Vornehmlicher Grund dafür war die Schließung des Schlachthofes Nohra, der aus Weimarer Sicht den ohnehin defizitären Entsorgungsbetrieb für die vier Grammetal-Dörfer noch unwirtschaftlicher machte.



Und dann sind da noch Bechstedtstraß, Daasdorf am Berge, Troistedt und Ottstedt am Berge: Diese vier Orte gehörten zu keinem Abwasserverbund, hier läuft die Abwasserentsorgung auch weiterhin ausschließlich über private Klein-Anlagen, zum überwiegenden Teil noch die klassischen Mehrkammer-Gruben aus DDR-Zeiten.



Zumindest für eines dieser Dörfer zeichnet sich allerdings schon jetzt ein Fortschritt hin zu einem zeitgemäßen Entwässerungskonzept ab. Denn AHP-Mann Arnold empfiehlt der Landgemeinde, nach Abstimmung mit dem Thüringer Umweltministerium, dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sowie der Thüringer Aufbaubank so schnell wie möglich einen Förderantrag für Ottstedt am Berge zu stellen. Die Anbindung des Dorfes über Druckleitung und Pumpwerk an die Kläranlage Wallichen hat gute Chancen auf Förderung, da sie im aktuellen Landesprogramm Gewässerschutz enthalten ist.