Grammy-Preisträgerin für Kurzentschlossene in Weimar

Weimar. Mit Dee Dee Bridgewater steht am Samstag eine renommierte Jazzmusikerin auf der Bühne der Weimarhalle. Schallkultur-Festival kündigt Konzerte für Winter an.

Die Grammy-Preisträgerin Dee Dee Bridgewater gastiert im Rahmen des Schallkultur-Festivals an diesem Samstag in Weimar. Wie der Veranstalter mitteilt, soll die Abendkasse für Kurzentschlossene Konzertgänger um 19 Uhr öffnen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. „Mit Dee Dee Bridgewater kommt eine renommierte Jazzmusikerin nach Weimar, die Eleganz und Passion miteinander zu verschmelzen weiß. Zusammen mit ihrem Jazz Quartett verzaubert sie stets ihr Publikum – ob in New York, Paris oder Weimar“, heißt es vom Veranstalter. Das Konzert an diesem Samstag kann nach den Seebühne-Konzerten mit Ben Harper, Anne Clark und Gregory Porter als nächstes Highlight Schallkultur-Festivals gewertet werden und stellt gleichermaßen das vorletzte Konzert der Reihe in diesem Sommer dar. Beschließen soll das Schallkultur-Jahr Wolfgang Niedecken am 23. August, dann wieder im Schallerscher Erbenhof.

Indes wollen die Veranstalter das Festival weiter ausbauen. So stehen bereits im kommenden Winter die nächsten Konzert auf dem Programm. Angekündigt ist etwa für den 19. Januar 2024 Rebekka Bakken und Band in der Weimarhalle oder am 2. Februar Sona Jobarteh im DNT.