Grande Dame am Klavier: 95-jährige Lidia Grychtołówna zu Gast in Weimar

Weimar. Die Polnische Pianistin Lidia Grychtołówna kommt für ein Konzert, einen Meisterkurs und ein Podiumsgespräch nach Weimar. Die Auftritte sind eintrittsfrei.

Lidia Grychtołówna, die Grande Dame des Klaviers, ist in dieser Woche bei mehreren Auftritten in Weimar zu erleben. Die 95-jährige Polin konzertierte bereits weltweit und gilt als Meisterin des Pianos. Das stellt sie zunächst am Donnerstag, 16. November, ab 19.30 Uhr, bei einem Konzert im Festsaal des Fürstenhauses unter Beweis. Auf dem Programm des Soloabends stehen Werke von Frédéric Chopin, Robert Schumann, Franz Schubert, Johannes Brahms und Witold Lutosławski. Der Eintritt ist frei.

Ein öffentliches Podiumsgespräch mit dem Titel „Memoiren einer Jahrhundertzeugin“ findet am Freitagabend, 19.30 Uhr, im Saal am Palais statt. Lidia Grychtołówna kommt dabei ins Gespräch mit Musikwissenschaftler Albrecht von Massow, Klavierstudent Andrey Zenin, der Weimarer Honorarprofessor und Initiator des Besuchs, Alexander Grychtolik, sowie die Musikerin Aleksandra Grychtolik. Auch an diesem Abend ist der Eintritt frei. Am Wochenende, 18. und 19. November, gibt Lidia Grychtołówna jeweils einen Meisterkurs für Klavierstudierende der Weimarer Musikhochschule.

Die Polin spricht fließend deutsch und war 21 Jahre lang Professorin einer Klaviermeisterklasse an der Gutenberg-Universität in Mainz.