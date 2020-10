Irmtraut Schmid, Grande Dame der Weimarer SPD, begeht am 13. Oktober ihren 90. Geburtstag. Dazu hat die Partei ihr herzlich gratuliert und für „viele Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit und dem Kampf für die Demokratie“ gedankt.

Ihr Leben war geprägt von ständiger Veränderung. Geboren 1930 in Czernowitz, erlebte sie im Zweiten Weltkrieg die Umsiedlung nach Posen und danach ihre Flucht und Vertreibung nach Gera.

Trotz dieser einschneidenden Erfahrungen ging sie ihren Weg, indem sie das studierte, was sie liebte. In ihrem langen Berufsleben als Archivarin verschrieb sie sich dem Dichter Goethe und seinem Wirken. Mit dem Umzug nach Weimar konnte sie sich voll und ganz ihrer Forschung widmen, und das mit Begeisterung und Leidenschaft auch im Rentenalter.

Irmtraut Schmid war bei der friedlichen Revolution 1989 aktiv dabei, engagierte sie sich 1990 kommunalpolitisch und wurde im selben Jahr SPD-Stadträtin in der Stadtverordnetenversammlung. Erst als Vize-Vorsitzende, dann als Leiterin des Stadtrates und Vorsitzende des Sozialausschusses, gestaltete sie die Kommunalordnung in Weimar maßgeblich mit.

Zur letzten Kommunalwahl trat die Grande Dame mit 88 Jahren noch einmal an, um Flagge zu zeigen. „Sie wollte der AfD nicht das Feld überlassen und daher war für sie klar, dass sie selbst antreten und Gesicht zeigen muss, wenn Sie andere Menschen davon überzeugen möchte, sich einzubringen und demokratisch zu wählen“, betonte die Kreisvorsitzende Virginie Klemm und fügte hinzu: Für die SPD sei sie auch heute noch richtungsweisend.

Demokratie und das Streben nach Freiheit wohnen der Jubilarin inne. Ein geeintes, friedliches und zukunftsfestes Europa ist ihr ein Herzensanliegen – und dafür kämpft sie trotz der Schwächen in der Architektur. „Gespräche mit ihr sind immer wieder wundervoll. Mit ihrem scharfen Verstand, ihrem sozialen Wesen und dem Respekt allen Menschen gegenüber bereichert sie jede Unterhaltung“, so die Kreisvorsitzende. Die Partei hoffe, dass noch lange dieser Austausch mit der von Irmtraut Schmid gepflegten Gesprächskultur stattfinden könne. Oder, wie es in der Antike anerkennend als Glückwunsch formuliert wurde: „Ad multo annos“ („Auf viele Jahre“) bei bester Gesundheit.