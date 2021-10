Grandseigneur der Porzellangestaltung: Peter Smalun zu Gast in der Weimarer Schützengasse

Weimar. Der renommierte Gestalter Peter Smalun war am Tag der Thüringer Porzellans in Weimar zu Gast.

Zum Tag des Porzellans wurden am Wochenende bei „DesignWe.Love“ an der Schützengasse in Weimar auch die neuen Vasen auf Basis von Formen von Weimar Porzellan Blankenhain mit einem Dekor von Peter Smalun präsentiert. Susanne Katzenberg und Mark Pohl hatten Vasenformen von Weimar Porzellan geborgen und wiederbelebt. Zu entdecken waren an beiden Tagen Klassiker, die neu aufgelegt wurden. Peter Smalun, Jahrgang 1939, war am Sonntag für einige Stunden selbst vor Ort.

Mark Pohl präsentierte in seinem Laden „DesignWe.Love“ gemeinsam mit der Hamburger Fotografin Susanne Katzenberg die drei Formen umfassende Vasen-Sonderedition „19-69“. Susanne Katzenberg hatte mit ihrem Buch „Unverloren“ eine Hommage an Weimar Porzellan Thüringen aufgelegt. Über das Buchprojekt ergab sich auch der Kontakt zu Peter Smalun.

Peter Smalun, der viele Jahre als Gestalter in der Blankenhainer Manufaktur tätig war, entwickelte für die Vasen-Klassiker das Dekor. Der renommierte Gestalter hat sich mit seinen Dekoren im In- wie Ausland einen geachteten Namen gemacht: Er entwarf für Porzellanfirmen in der DDR und auch international 18 Geschirrserien und an die 40 Einzelformen. Von 1964 bis 1970 schuf er für Weimar-Porzellan teilweise preisgekröntes Porzellan.