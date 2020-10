Grat der Einheit und Erinnerung

Zum 30. Mal schleifen Possendorfer Sonnabend an einem 3. Oktober ihren Grat der deutschen Einheit. Vor 30 Jahren schufen Kai Kämpfe und sein Vater Volker das kleine Denkmal und stellten es am Dorfplatz auf. Das wollten seine Familie und die Nachbarn diesmal größer als üblich feiern. Denn das Denkmal gehört längst zum Ortsteil vor den Toren der Stadt und damit auch zu Weimar. Doch auch diese Idee wurde von Corona gebremst und deshalb vertagt.

Ganz verzichten wollen die Possendorfer aber nicht. Sie treffen sich also in nachbarschaftlicher Runde zum alljährlichen Ritual. Es wird einen Winkelschleifer, Handschuhe und Schutzbrillen geben. Einige Zeit vor dem Tag der Einheit hatte Kai Kämpfe seinen Vater mit der Frage konfrontiert: „Was machen wir zum Tag der deutschen Einheit?“ Volker Kämpfe erinnerte sich an einen gespaltenen Stein als Symbol der Teilung in Baden-Baden. Das war Anregung genug für den damals der damals 23-Jährigen. Für 50 DDR-Mark erwarb der Kunstschmied eine dicke Stahlplatte im Weimar-Werk. In der heimischen Metallbau-Werkstatt legte er Karten beider deutscher Staaten über die Platte und übertrug die Umrisse.

1991 kam sogar ein Brief aus dem Kanzleramt

Mit Schneidbrenner und Hammer legte er sie frei und verschweißte sie am Grenzstück wieder übereinander. Was die Nachbarn dachten, als Kai und Volker Kämpfe sowie Hans-Georg Klemp mit seinem Eigenbau-Traktor das zwar kleine, aber schwere Denkmal in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 auf dem Wiesenrondell an der Bushaltestelle aufstellten, ist nicht überliefert. Doch schon an diesem Tag gesellten sich Possendorfer hinzu.



Im Juni 1991 kam sogar ein Brief aus dem Kanzleramt in 5300 Bonn 1 in 5301 Possendorf an. Ein Bekannter hatte den Bundeskanzler über das Denkmal informiert. Nun ließ er ausrichten, er habe sich sehr „über Ihre Initiative gefreut“ und gebeten, seinen Dank auszusprechen. Beigelegt war eine Rede von Helmut über die Verantwortung für das Zusammenwachsen Deutschlands und Europas vom 6. Juni 1991. In jedem Jahr wird der Grat, an dem die beiden Platen verschweißt sind, flacher. Verschwinden wird er auch in diesem Jahr nicht. Ebensowenig wie die Erinnerung der Possendorfer an Kai Kämpfe und den ebenfalls verstorbenen Hans-Georg Klemp.