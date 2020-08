Gratis-Blick für Knirpse aus Weimar

Mit 14 Kindern kam der Awo-Migrationsfachdienst am Montag zum City-Skyliner. Denn montags gewährt die Betreiberfirma sozialen Einrichtungen der Stadt – nach Anmeldung über das Büro des Bürgermeisters – zwischen 14 und 15 Uhr Gratisfahrten mit der höchsten mobilen Aussichtsplattform der Welt. Auch Bewohner der Villa Wilhelmina (Georg-Haar-Stiftung) und Kinder aus dem Clara-Zetkin-Kindergarten durften kostenlos Weimar von oben sehen. Letztere hatten leider keine Fotogenehmigung dabei. So konnte ihr Erlebnis nicht dokumentiert werden. – Anmeldung mit Wunschdatum sowie den Zahlen der Erwachsenen und Kinder an buergermeister@stadtweimar.de