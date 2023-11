Gratis-Kino und tägliches Adventsprogramm: Neues zur Kultur in Weimar

Kulturelle Highlights stehen bei Schola Cantorum, im DNT und im Mon Ami an.

Kostprobe auf das Weihnachtsprogramm

„Advent, Advent“ heißt es am Samstag, 2. Dezember, wenn der Kinderchor der Schola Cantorum in der Herz Jesu Kirche in Weimar auftritt. Um 15 Uhr singen die Kinder stimmungsvoll in Vorfreude auf das Fest. Angeleitet werden sie von Cordula Fischer und Marijke Meerwijk. Karten für 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es ab 14.30 Uhr an de Tageskasse oder zuvor unter Telefon: 03643/5448642 oder gf@schola-cantorum-weimar.de.

Täglich eine Viertelstunde Adventsstimmung

Eine vorweihnachtliche Viertelstunde gibt es ab Montag, 4. Dezember, bis einschließlich 22. Dezember wochentags um 17.30 Uhr wieder in der Kassenhalle des DNT. Zum zweiten Jahr in Folge gestalten Kunstschaffende aus allen Ensembles des Theaters unter dem Motto „CHRISTMAS@DNT“ ein Programm mit Weihnachtsliedern, Geschichten und kleinen Spielszenen zur Adventszeit.

Kostenloses Familienkino im Mon Ami

Der finnische Film „Ailos Reise“ läuft am Sonntag, 3. Dezember, 17 Uhr, im Mon Ami Kino. Er erzählt Zuschauenden vom Leben des jungen Rentieres Ailo in Lappland – Naturszenen, die bereits Kinder ab vier Jahren begeistern dürften. Dabeisein ist kostenfrei, da die Filmvorführung von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft organisiert wird.