Blick hinaus in die Krone der Rosskastanie an der Brennerstraße.

Größere Rosskastanie an Weimarer Brennerstraße wird gefällt

Weimar. Baum gefährdet nach Informationen der Stadt die Verkehrssicherheit.

Eine größere Rosskastanie muss nach Informationen der Stadtverwaltung in der Brennerstraße muss gefällt werden. Der Baum steht in der Grünfläche zwischen Brennerstraße und Rathenauplatz. Er sei wegen zuvor bereits erkannter Defekte durch ein externes Baumsachverständigenbüro untersucht worden. Dabei habe dieses festgestellt, dass im Stammbereich nur noch eine geringe Restwandstärke vorhanden sei. „Somit ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben und auch durch baumpflegerische Maßnahmen nicht wieder herstellbar“, betonte die Stadtverwaltung. Die Fällung der Rosskastanie werde den Angaben zufolge voraussichtlich in der Woche ab dem 20. Februar durch den Eigenbetrieb Kommunalservice vorgenommen.