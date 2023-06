Hämeenlinnas Bürgermeister Olli-Poika Parviainen (knieend) und Weimars OB Peter Kleine (rechts) schraubten zur Eröffnung das Erläuterungsschild an den Kubus.

Gropius-Zimmer-Pavillon in Weimars Partnerstadt Hämeenlinna eröffnet

Weimar. Bauhaus-Botschafter steht an beliebter „Sommerstraße“ und kehrt zum Jubiläum im August nach Weimar zurück.

Bei schönstem nordischen Sonnenschein ist am Samstag der Gropius-Zimmer-Pavillon in der finnischen Partnerstadt Hämeenlinna eröffnet worden. Mit Bürgermeister Olli-Poika Parviainen schraubte Oberbürgermeister Peter Kleine eine Infotafel zum Pavillon an und eröffnete damit symbolisch den Kubus. Dieser war von den Weimarer Uni-Studierenden Bálint Kemény, Julian Pracht, Rebekka Kramm, Hannah Ernst und Raphael Witte unter Leitung der Dozentin Julia Heinemann aufgebaut worden.

Angesichts einer parallelen Helsinki-Reise kam auch Uni-Präsident Peter Benz mit einer kleinen Delegation zur Eröffnung. Zur Zeremonie sang ein Hämeenlinnaer Männerchor. Als Geschenk überreichte Kleine seinem finnischen Amtskollegen die Kopie des Kataloges einer Bauhaus-Ausstellung von 1963, die damals erstmals das Bauhaus von Weimar nach Hämeenlinna brachte.

Der Pavillon wird zwei Monate auf der nur im Sommer geöffneten beliebten „Sommerstraße“, einem Freizeitareal am Badestrand, zum Verweilen, Staunen, Erkunden und Diskutieren einladen. Die nächtliche LED-Beleuchtung des Pavillons kommt erst nach und nach zum Tragen – noch sind die Nächte hell in Hämeenlinna.

Am Freitag war die Weimarer Delegation, zu der auch Staatssekretär Winfried Speitkamp vom Thüringer Bildungsministerium zählt, zu Gast im historischen Rathaus Hämeenlinnas. Gesprochen wurde auch über die Anfänge der Städtepartnerschaft Ende der 1950er-Jahre, über Bildungs- und Energiepolitik und über mögliche Jugendaustausche. Zudem hat Peter Kleine seinen Amtskollegen nach Weimar eingeladen.

Der Kubus kehrt im August zum 100-jährigen Jubiläum der Internationalen Bauhaus-Ausstellung nach Weimar zurück.