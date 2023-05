Großbaustelle im Weimarer Norden wandert in zwei Wochen weiter

Weimar. Nach jetzigem Stand wird die Verbindung vom Bahnhof in den Norden und zurück ab dem Dienstag nach Pfingsten gekappt.

Die aufwendige Sanierung der Ettersburger Straße schreitet voran. Nach jetziger Planung wird daher die noch vorhandene Verbindung vom Bahnhof über die Schopenhauerstraße in den Norden beziehungsweise in umgekehrter Fahrtrichtung in zwei Wochen gekappt. Nach Angaben der Stadtverwaltung setzt die Vollsperrung am gesamten Baufeld am Dienstag nach Pfingsten, dem 30. Mai, ein. Die Straße Hinter dem Bahnhof und die dortige Verwaltungsschule bleiben aber vom Norden her erreichbar.