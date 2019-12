Großbrände und Unwettereinsätze für Weimars Feuerwehr

Ein durchweg ruhiges Fest begleiteten die Wachabteilungen der Weimarer Berufsfeuerwehr über die Weihnachtstage. Wäre es das ganze Jahr über so gewesen, wie bis Donnerstagabend, dann sähe die Bilanz der sieben freiwilligen Weimarer Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr anders aus. So aber bewegt sich die Zahl der Einsätze auf 1500 zu und liegt damit erneut auf dem hohen Vorjahresniveau. Nicht eingerechnet sind dabei ausdrücklich die Rettungsdiensteinsätze.

Um rund 50 Einsätze zurückgegangen ist in diesem Jahr die Zahl der Brände. Rund 260 standen im November am Monatsende zu Buche. Am häufigsten wird die Feuerwehr weiterhin zu technischen Hilfeleistungen gerufen. Die freiwilligen Feuerwehren kamen auf über 3200 Stunden bei rund 400 Einsätzen. Davon besetzten sie rund 200 Brandsicherheitswachen.

Schon der Jahresbeginn fiel in Weimar dramatisch aus. Beim Großbrand am 1. Januar in der Mozartstraße kam ein Mensch ums Leben. Das Haus wurde durch das Feuer schwer mitgenommen. Nachbarn mussten evakuiert werden. – Ähnlich dramatisch sah es in der Nacht zum 1. Mai in der Thälmannstraße aus. Doch blieben hier zum Glück wenigstens schwerere Verletzungen aus.

Bei ihren Einsätzen konnte die Feuerwehr Weimar in diesem Jahr bislang 101 verletzten Personen helfen – davon 17 bei Brandeinsätzen.



Erneut forderten mehrere Unwettereinsätze im Jahr 2019 die Weimarer Feuerwehr. Die arbeits- und folgenreichsten waren jene bei Starkregen am 12. Juli in der Innenstadt, als die Tiefgarage der Weimarhalle unter Wasser gesetzt wurde, und am 29. August in Oberweimar. Dort lösten die Fluten eine Schlammlawine aus. Durch die wiederholt trockenen Sommer häuften sich in Thüringen auch Vegetationsbrände. In der Stadt Weimar selbst hielten sich diese allerdings diesmal in Grenzen.



Eine besondere Herausforderung war in diesem Jahr die Umstellung der Funktechnik von analog auf digital. Bis 2021 werden thüringenweit sämtliche Fahrzeuge der Feuerwehr, der Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes umgerüstet. Dieser Vorgang wird zentral vom Land organisiert. In Weimar wurde die Umstellung im September durchgeführt und vollständig abgeschlossen, so Amtsleiter Alexander Philipp.

Das hatte auch Konsequenzen für die feuerwehrtechnische Ausbildung. Die Berufsfeuerwehr hat im zu Ende gehenden Jahr 207 Kameradinnen und Kameraden aus den freiwilligen Feuerwehren der Stadt Weimar aus- und fortgebildet. Dazu fanden 21 Lehrgänge statt, wobei der Digitalfunk breiten Raum einnahm.