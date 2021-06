Mitarbeiter einer Firma aus Zeitz fällten die Graupappel am Graben.

Weimar. An gleicher Stelle soll Ersatz gepflanzt werden.

Sie gehörte zu den prägenden Bäumen vor der Sparkasse am Graben. Am Mittwoch besiegelten die Motorsägen des Baumteams Zeitz das Schicksal der großen Graupappel. Eine amtliche Kontrolle hatte bestätigt, dass der Baum, der nicht mehr austrieb, abgestorben ist und deshalb gefällt werden muss. An gleicher Stelle wird Ersatz gepflanzt.