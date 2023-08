Große Loriot-Revue läuft am Freitagabend im Weimarer Schwanseebad

Weimar. Das Best of aus 50 Jahren wurde für die Kino-Version neu gezeichnet, zum Teil erstmals koloriert und kommt in 4K-Auflösung auf die Leinwand.

Nach Gastspielen – zuletzt drei Jahre in den Künstlergärten am Haus der Weimarer Republik – kehrt das Mon Ami mit seinem Open-Air-Kino nach langer Zeit mal wieder ins Schwanseebad zurück. Exakt ein Dutzend Jahre ist es her, dass das kleine Lichtspielhaus das Freibad bespielt hat. Seinerzeit im Jahr 2011 in einer Reihe, die sich rund ums Klavierspielen gedreht hat. Zu deren Abschluss lief damals im Schwanseebad Jane Campions Streifen „Das Piano“.

Für die Rückkehr ans kühle Nass hat Kinoleiter Edgar Hartung „Loriots große Trickfilmrevue“ ausgewählt. Im Jahr von Vicco von Bülows 100. Geburtstag präsentieren seine Töchter Bettina und Susanne von Bülow zusammen mit Regisseur Peter Geyer das Kino-Event. Für die Revue wurden 31 unvergessene Trickfilme, die ursprünglich für das Fernsehen entstanden, im Sinne Loriots behutsam neu gezeichnet, zum Teil erstmals koloriert und ins Kinoformat übertragen. Die meisten Filme hat dabei Loriot betextet und gesprochen. „Auf der großen Leinwand können sie nun in 4K und noch nie gesehener Brillanz neu erlebt werden“, verspricht der Verleih Salzgeber.

Das knapp 80-minütige Filmvergnügen, das im April dieses Jahres in die Kinos gekommen ist, läuft am Freitag, 18. August, ab 21.30 Uhr, auf einer drei mal vier Meter großen Leinwand. Diese wird im Bereich des Kioskes aufgestellt, sodass die Besucher gen Westen blicken. Sie sollten rechtzeitig erscheinen, damit das Filmvergnügen pünktlich starten kann.

Der Einlass dafür ist ab 20.30 Uhr geöffnet. Mehrere Hundert Menschen finden Platz auf den Bänken, die für das Freiluft-Kino aufgestellt werden. Auch der Kiosk selbst hat für die Kinogänger geöffnet.

Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro; Karten nur an der Abendkasse erhältlich, keine Vorbestellungen möglich