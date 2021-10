Große Nachfrage nach Seniorencampus im Weimarer Ortsteil Legefeld

Legefeld. Der im August eröffnete Seniorencampus Legefeld des Trägerwerks soziale Dienste ist in weiten Teilen bereits ausgebucht

In der Tagespflege mit 25 Plätzen betrage die Auslastung 80 Prozent, sagte Hausleiterin Renata Gärtner unserer Zeitung. Die neun Appartements für betreutes Wohnen sind komplett vergeben. Einzig in den beiden Wohngemeinschaften für jeweils zwölf Bewohnerinnen und Bewohner seien noch Plätze frei.

Interessant am Objekt ist die Farbgestaltung, die den teilweise dementen Senioren die Orientierung erleichtert. So sind die Ruheräume in der Tagespflege für die Herren in Grün und die Damen in Bordeauxrot gehalten. Ebenso unterscheiden sich farblich die großzügig geschnittenen Wohngemeinschaften im oberen Gebäudebereich.