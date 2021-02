Große Verdienste um Graphische Sammlungen

Nach rund 30 überaus verdienstvollen Jahren als Leiter der Graphischen Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar hat Hermann Mildenberger zum Februar seinen Ruhestand angetreten. Die Stiftung dankt ihm herzlich für sein langjähriges Wirken und wünscht ihm alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt. Der an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen promovierte Kunsthistoriker übernahm nach ersten beruflichen Stationen im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg und bei den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen, Schloss Gottorf, 1993 die Leitung der Graphischen Sammlung der Kunstsammlungen zu Weimar. Parallel wirkte er als Lehrbeauftragter, seit 2012 als Honorarprofessor, an der Schiller-Universität Jena sowie an der Bauhaus-Universität Weimar. 2003 verantwortete er die Fusion der Graphischen Sammlungen der Kunstsammlungen zu Weimar mit den Graphik-Beständen der damaligen Stiftung Weimarer Klassik. Als Leiter der hieraus hervorgegangenen Graphischen Sammlungen der Klassik Stiftung erwarb er sich große Verdienste um die Aufarbeitung ihres ebenso umfangreichen wie bedeutenden Bestandes durch zahlreiche Forschungs- und Ausstellungsprojekte. Mit ihnen mehrte er erheblich das nationale und internationale Ansehen der Graphischen Sammlungen der Stiftung und machte ihre Bestände für die Öffentlichkeit und den wissenschaftlichen Austausch zugänglich. Ein weiteres großes, derzeit noch laufendes DFG-Forschungsprojekt zur Aufarbeitung des Bestandes niederländischer Zeichnungen unter dem Titel „Kennerschaft heute“ soll im Herbst 2021 abgeschlossen und 2022 in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Darüber hinaus konnte er dank kluger Erwerbungspolitik und eines von ihm aufgebauten Netzwerks zahlreicher Freunde und Förderer der Graphischen Sammlungen über die Jahrzehnte wichtige Sammlungslücken schließen und hochkarätige Werke für die Sammlung hinzugewinnen. Hermann Mildenberger wird den Graphischen Sammlungen der Klassik Stiftung auch weiterhin im wissenschaftlichen Austausch verbunden zu bleiben.