Großeinsatz im Weimarer Land: Haus und Gartenschuppen brennen in Mellingen ab

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Augenzeugen berichteten von einer Explosion vor dem Brandausbruch.

Gegen 14.35 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mellingen, Magdala und Apolda zu einem Gebäudebrand in den Feininger Ring in Mellingen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine sehr hohe schwarze Rauchsäule zusehen. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff von mehreren Seiten. Trotz der sofortigen Löschmaßnahmen brannte das komplette Haus und ein hinter dem Haus befindlicher Gartenschuppen in voller Ausdehnung. Mittels der Drehleiter der Feuerwehr Apolda wurden im weiteren Einsatzverlauf Dachziegel mit einem Einreißhaken entfernt. Ein übergreifen der Flammen auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus konnte durch den massiven Löschwassereinsatz verhindert werden.

Gegen 14.35 Uhr am Montag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mellingen, Magdala und Apolda zu einem Gebäudebrand in den Feininger Ring in Mellingen alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine sehr hohe schwarze Rauchsäule zusehen.

Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff von mehreren Seiten.

Trotz der sofortigen Löschmaßnahmen brannte das komplette Haus und ein hinter dem Haus befindlicher Gartenschuppen in voller Ausdehnung.



Mittels der Drehleiter der Feuerwehr Apolda wurden im weiteren Einsatzverlauf Dachziegel mit einem Einreißhaken entfernt.

Ein übergreifen der Flammen auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus konnte durch den massiven Löschwassereinsatz verhindert werden.

Die Polizeiinspektion Weimar, Kräfte der Landespolizeiinspektion Jena und die Kriminalpolizei waren vor Ort im Einsatz.

Sie sperrten unter anderem die Straßen rund um den Einsatzort weiträumig ab.



Augenzeugen berichteten von einer Explosion vor dem Brandausbruch.

Die Polizeiinspektion Weimar, Kräfte der Landespolizeiinspektion Jena und die Kriminalpolizei waren vor Ort im Einsatz. Sie sperrten unter anderem die Straßen rund um den Einsatzort weiträumig ab. Die Kriminalpolizei hat zudem die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Augenzeugen berichteten von einer Explosion vor dem Brandausbruch. Das Haus ist durch das Feuer und das Löschwasser nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.