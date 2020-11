Großeinsatz in Weimar wegen Herbstlaub

An den Laubbäumen hat der Herbst sichtbar gemalt und gepustet. Deshalb ist der Kommunalservice in diesen Tagen im Großeinsatz. Unmengen an Laub sind einzusammeln und auf die Kompostierungsanlage bei Süßenborn zu bringen. Der Kommunalservice kümmert sich dabei um städtische Grünanlagen und Parks wie den Poseckschen Garten, den Weimarhallenpark oder wie hier um den Baumstreifen an der Schlossgasse. Die klassischen Parks wie der Ilmpark, Belvedere oder der Tiefurter Park sind derweil Sache der Klassik-Stiftung.