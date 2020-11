Großer Erfolg für Bratschist aus Weimar

Die Symphoniker Hamburg sind das Residenzorchester der Laeiszhalle in der Hansestadt. Die Stimmgruppe der Bratschen verstärkt sich nun um einen neuen Vorspieler: Der Weimarer Viola-Student Fabian Lindner wird ab Dezember diese leitende Rolle im Orchester übernehmen.

Der gebürtige Rostocker hatte im Sommer erfolgreich das Abschlusskonzert seines Masterstudiums in der Klasse von Erich Wolfgang Krüger und Ditte Leser an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar gespielt. „Fabian gehörte zu den Studierenden unserer Klasse, die mit sehr großem Fleiß ihr Ziel – eine Festanstellung in einem Orchester – nie aus den Augen verloren haben. Dass er jetzt Vorspieler in Hamburg geworden ist, erfüllt uns mit großer Freude. Beharrlichkeit und Fleiß zahlen sich aus“, sagt sein Hauptfachprofessor Erich Wolfgang Krüger.

„Mir bedeutet es sehr viel, das Probespiel in Hamburg in diesen für uns Musiker besonders schweren Zeiten gewonnen zu haben“, freut sich Fabian Lindner. In den letzten zwei Jahren habe er „viele schöne Erlebnisse“ als temporäres Mitglied der Dresdner Staatskapelle und der Dresdner Philharmonie gehabt und sei nun auf seinen neuen Wohnort Hamburg sehr gespannt, so der 27-Jährige.