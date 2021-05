Feuerwehr im Großaufgebot am Donnerstag in Bad Berka.

Großer Feuerwehreinsatz in Bad Berka

Tannroda. Einsatzkräften schlägt Feuer entgegen, als sie am Donnerstag im Bad Berkaer Ortsteil ankam.

Glimpflich endete ein Brand in einem Nebengelass eines Wohnhauses am Donnerstagnachmittag im Bad Berkaer Ortsteil Tannroda im Weimarer Land. Als die Feuerwehr in der Rudolstädter Straße ankam, schlugen bereits Flammen aus der Eingangstür heraus. Schnell stellte sich heraus, dass es die Tür selbst war, die brannte. Umgehend packten die Floriansjünger zu und hoben sie aus den Angeln, um löschen zu können.

Eine Kontrolle des verrauchten Raumes durch die Bad Berkaer Kameraden unter schwerem Atemschutz und mit der Wärmebildkamera erbrachte keine Hinweise auf einen weiteren Brandherd. Das Objekt wurde belüftet und die Strahlrohre zurückgebaut. Während des Einsatzes war die Durchgangsstraße voll gesperrt. Der Verkehr musste weiträumig umgeleitet werden.

Weil zwei PKW im Einsatzbereich der Wehren wenden mussten, kam es zudem zu einem Unfall, der mit Blechschaden endete.

Weshalb es genau zu dem Brand kam, muss jetzt durch die Polizei ermittelt werden. Erste Erkenntnisse lassen den Rückschluss zu, dass ein in der Tür eingeklemmtes Stromkabel den Brand durch Hitzeentwicklung ausgelöst haben könnte. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Großer Feuerwehreinsatz in Tannroda