Großer Herbstflohmarkt ruft in die Landenberger-Schule in Weimar

Weimar. Erlös am Vereinsstand, aus Standmieten und einem Spendenschweinchen dienen dem Erhalt der Schuljugendarbeit an dem Förderzentrum.

Zum großen Herbstflohmarkt im Landenberger-Förderzentrum an der Schubertstraße ruft am Samstag, dem 25. November, der Schulförderverein „Für Euch“. Von 9 bis 13 Uhr wird im Foyer der Einrichtung wieder alles gehandelt, was einen neuen Besitzer benötigen kann. Interessierte sind eingeladen zum Stöbern, Feilschen, miteinander Austauschen oder einfach nur, um die fröhliche Gemeinschaft zu genießen. Angekündigt sind vom Förderverein insgesamt 22 Verkaufsstände mit einem breitem Angebot insbesondere an Kindersachen und Spielzeug, aber auch Bücher und CDs sowie Haushalts- und Einrichtungsgegenstände sind beim Flohmarkt zu haben.

An einem Stand wartet ein besonderes Schmankerl: von den Schülern selbst hergestellte Unikate aus Ton, die zum Beispiel als Lichtkugeln, Teelichthalter, Anhänger oder Tierfiguren schon erste weihnachtliche Vorfreude ausstrahlen sollen. Auch für das leibliche Wohl von Händlern und Besuchern sei gesorgt.

Zusammen mit den Verkaufserlösen am Vereinsstand und Standmieten fließt auch der Inhalt eines Spendenschweinchens in den Erhalt der Schuljugendarbeit, teilte der Schulförderverein „Für Euch“ mit.