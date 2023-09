Die Feuerwehr löschte einen Volvo in Weimar (Symbolbild).

Großer Knall in Weimar: Auto geht in Flammen auf

Weimar. Der Motor eines Volvo ist in Weimar in Flammen aufgegangen. Zuvor gab es einen lauten Knall.

Ein Auto ist Dienstagnachmittag in Weimar in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 45-jährige Frau ihren Volvo in der Schwanseestraße.

Als sie wieder losfahren wollte, gab es einen Knall und der Motor ging in Flammen auf.

Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf andere Fahrzeuge übergriff. Der entstandene Schaden ist noch nicht bezifferbar.

