Großer Tag in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche für 19 Jugendliche

Weimar. Weihbischof Hauke aus Erfurt erteilte in der Herz-Jesu-Kirche das Sakrament der Firmung.

Es war ein ganz besonderer Tag für Antonia Boseck, Pepe Brüheim, Martin Nikolai Demisch, Paul Goldammer, Kiara Hein, Johanna Hesse, Livia Klamt, Johanna Klemm, Wolfram Koch, Johanna Koch, Marian Könke, Laura Kwiatkowska, Natalia Mikhailova, Ludwig Gerion, Ortmann Philipp Richter, Jan-Philipp Scheidhauer, Anton Schröter, Jonas Stilke und Finn Carlos Wulf: Die Jugendlichen empfingen am Samstag in der Herz-Jesu-Kirche mit der Firmung eines der heiligen Sakramente im katholischen Glauben. Weihbischof Reinhard Hauke war dafür aus Erfurt herübergekommen. Die Jugendlichen hatten in den Unterrichtsstunden im Vorfeld viel gelernt und wurden bei der Zeremonie von ihren Paten begleitet.