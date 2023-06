Großer Weimarer Feuerwehr-Tag bietet Unterhaltung und Informationen

Weimar. Vielfältiges Programm der Kameraden zu Brand- und Katastrophenschutz wartet am 17. Juni auf die Besucher.

Mit einem bunten Programm wartet die Feuerwehr Weimar am Samstag, dem 17. Juni, von 10 bis 16 Uhr im Rahmen des Gewerbegebietsfestes an der Kromsdorfer Straße auf. Beim Tag der Feuerwehr präsentieren die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Ausrüstung, Technik, Aufgabenbereiche sowie Ausbildungsmöglichkeiten. Außerdem stehen sie interessierten Besucherinnen und Besuchern an Informationsständen Rede und Antwort, so beispielsweise zu ihrer Schutzausrüstung.

Verschiedene Schauübungen und Vorführungen von Fettexplosionen sind als Programmhighlights vorgesehen. Große und kleine Gäste können beim Drehleitersteigen beziehungsweise bei einem Hindernisparcours Mut und Geschicklichkeit beweisen. Auch die hiesigen Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz wie Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) geben bei einer Technikschau Einblick in ihre Ausstattung und umfangreichen Aufgaben.

Zum Programm gehören stündliche Hausführungen, Spiel und Spaß oder Drohnenflugvorführungen. Für das leibliche Wohl sorgt der Stadtfeuerwehrverband mit Bratwurst und Getränken. Das Gewerbegebietsfest an der Kromsdorfer Straße und somit auch der Tag der Feuerwehr kann mit einem kostenlosen Bustransfer ab dem Goetheplatz über den Hauptbahnhof erreicht werden.

Programm-Überblick:

11 Uhr Übung DLRG Vertikalrettung

12 Uhr Übung Jugendfeuerwehr Brandbekämpfung

12.30 und 14.30 Uhr Vorführung Fettexplosion/Behälter-Zerknall

13.45 Uhr Übung FFW Legefeld Technische Hilfeleistung

15 Uhr Übung Berufsfeuerwehr Weimar Brandbekämpfung.