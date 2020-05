Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großer Zuwachs in Pflegeberufen

Um rund zehn Prozent ist binnen fünf Jahren die Zahl der Menschen in Weimar gestiegen, die in medizinischen Gesundheitsberufen tätig sind. Darauf hat die Agentur für Arbeit aus Anlass des Internationalen Tages der Pflege hingewiesen, Unter den 2168 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dieses Bereichs in Weimar arbeiten 828 Frauen und Männer in der Gesundheits- und Krankenpflege. In der Altenpflege sind es derzeit 916 Mitarbeiter (+8%).

Mit 3070 Beschäftigten in medizinischen Gesundheitsberufen ist dieser Bereich im Weimarer Land noch größer. 1573 Beschäftigte arbeiten hier unverändert in der Gesundheits- und Krankenpflege. Dagegen hat die Altenpflege einen Beschäftigungszuwachs um 45 Prozent auf 516 zu verzeichnen.