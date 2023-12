Michael Ulbricht hat im Hotel Elephant Kunst versteigert. Einen Teil des Erlöses spendet er an die Bürgerstiftung Weimar.

Kultur Großes Interesse an Kunstauktion im Weimarer Hotel Elephant

Weimar Die Kunstauktion das Leipziger Antiquariats Ulbricht lockt viele Sammler nach Weimar. Davon profitiert nun die Bürgerstiftung der Stadt.

Chagall, Tübke, Lindenberg, Beuys – die Kunst, die die Damen im Hotel Elephant präsentieren, ist in der Summe Zehntausende Euro wert. Der Leipziger Buch- und Kunstantiquar Michael Ulbricht hat Dutzende Werke mitgebracht und trifft damit in Weimar auf großes Interesse. Schnell reichten die Sitzgelegenheiten nicht mehr aus, die am Sonntagnachmittag für die Versteigerung im Lichtsaal aufgestellt waren.

Michael Ulbricht leitete die Versteigerung. Foto: Maik Schuck

Das freut auch die Bürgerstiftung Weimar, denn ein Teil des Erlöses der Kunstauktion soll ihren sozialen Projekten zugutekommen. 2000 Euro spendet Michael Ulbricht schließlich. „Mit dieser hohen Summe haben wir nicht gerechnet und freuen uns sehr“, teilt Silke Kleine als Vorstandsmitglied der Stiftung mit. Auch der Auktionator zeigt sich ausgesprochen zufrieden mit dem Ergebnis. Er kennt die Thüringerinnen und Thüringer bereits als kunstsinniges Publikum. Regelmäßig veranstaltet er Benefiz-Kunstauktionen im Freistaat, zuletzt in Bad Salzungen, Gotha, Waltershausen, Bad Langensalza und Gelmeroda. In Weimar habe er fast alle Bilder verkaufen können und wolle aus der vorweihnachtlichen Versteigerung in der Kulturstadt gerne eine Tradition machen.

Die größte Summe erzielt ein Bild des Erfurter Malers Michael Triegel mit mehreren Tausend Euro. Hoch angesetzt war zudem ein Bild von Udo Lindenberg, ein signierter Offsetdruck für mindestens 2500 Euro. Ein teures vorweihnachtliches Geschenk konnten sich Bieterinnen und Bieter auch mit einer Radierung von Max Klinger aus dem Jahr 1881 machen (1050 Euro), sowie mit einem Akt als Lichtdruck von 1910 (850 Euro). Startgebot für einen Holzschnitt von Lyonel Feiniger von der Kirche in Gelmeroda waren 950 Euro.

Kunst fürs große und kleine Budget zu haben

Michael Ulbricht hat darüber hinaus Werke der Leipziger Schule im Gepäck – Kunst von Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Wolfgang Böttcher. Auch moderne Bauhaus-Kunstdrucke von Kasimir Malewitsch und El Lissitzky, Mid-Century-Lithografien von Joan Mirò und Siebdrucke von Joseph Beuys sollten unter den Hammer kommen. Angeboten wurden jedoch auch Objekte unter 100 Euro, wie ein Ausstellungsplakat von Rosa Loy und ein Siebdruck von Frieder Heinze. „Da konnten auch Kinder mitbieten“, sagt Auktionator Michael Ulbricht.

Die zu versteigernde Kunst befand sich im Lichtsaal in guter Gesellschaft. Dort stellt das Hotel Elephant die hauseigene Kunstsammlung aus, in der sich Werke von Udo Lindenberg, Alfred Ahner, Lyonel Feininger, Karl-Horst Hödicke und weiteren Kunstschaffenden befindet.