„La Scortecata“ kommt in der Regie von Emma Dante auf die Kunstfest-Bühne.

Rolf C. Hemke

Großes Schauspielertheater aus Italien in Weimar

Sie gehört zu den ganz großen Regienamen südlich der Alpen: Die Rede ist von der sizilianischen Regisseurin und Autorin Emma Dante, die mit ihren Inszenierungen mittlerweile auf so ziemlich allen wichtigen Festivals eingeladen gewesen sein dürfte. Noch in diesem Juli sollten eigentlich gleich zwei neue Projekte beim großen Festival d´Avignon aufgeführt werden – allerdings wurde das berühmte Theatertreffen wegen Corona abgesagt.

Dem Kunstfest-Publikum dagegen wird der ganz eigene Bühnenkosmos der Regisseurin nicht entgehen, die genauso kunstvoll großformatige Oper für die legendäre Scala in Mailand inszeniert, wie sie mit dem kleinen Format für ihre eigene Compagnia Sud Costa Occidentale brilliert. Kern ihrer eigenen Schauspielprojekte sind zumeist stark dialektal geprägte Vorlagen, die aus der volkstümlichen italienischen Literatur oder literarischen Folklore stammen. Aber selbst wenn sie mythologische Stoffe inszeniert, wie vor einigen Jahren „Medea“, dann gerät ihre Adaption so, als handele es sich um eine zeitlose, volkstümliche italienische Tragödie, die sich noch heute genauso wie vor Hunderten von Jahren irgendwo im tiefen Süden Italiens hätte zutragen können.

Wenn man die Künstlerin nach dem Geheimnis ihrer ungemein intensiven, ja mitreißenden Theaterabende fragt, dann verweist sie schlicht auf die Gruppe von Schauspielern, mit denen sie seit Jahren zusammenarbeitet. Sie gehören unbestreitbar zum Besten, was das italienische Theater zu bieten hat. Einer von ihnen, der große Carmine Meringola, ist zugleich ihr langjähriger Bühnenbildner und Ehepartner. Er gastiert am Dienstag und Mittwoch mit dem nicht minder stupenden Salvatore d´Onofrio mit der deutschen Erstaufführung von „La Scortecata“. Die alte neapolitanischen Geschichte aus Giambattista Basiles Märchensammlung „Lo cunto de li cunti“ wird im E-Werk von Weimar gezeigt. Freuen sie sich also auf grandioses Schauspieler-Theater!

Aufgrund einer stornierten Gruppenbuchung sind für beide lang ausverkaufte Abende nun noch Restkarten erhältlich.

Der Autor ist Künstlerischer Leiter des Weimarer Festivals.