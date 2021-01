Großobringen: Drohne untersucht Wohnblöcke

Großobringen. Wo geht an den kommunalen Wohnblocks in Großobringen die meiste Energie verloren? Diese Frage will Uwe Cämmerer-Seibel in der kommenden Woche beantworten. Der Ingenieur und Mitarbeiter am Fachbereich Bauphysik der Bauhaus-Universität Weimar plant, die drei Gebäude in der Kleinobringer Straße (Hausnummern 128 bis 134) mit einer Drohne abzufliegen, an die eine Wärmebildkamera montiert ist.

Der genaue Termin ist noch offen: „Da muss das Wetter passen“, sagt Corina Engelhardt, seit einigen Monaten Gebäude- und Energiemanagerin der Landgemeinde Am Ettersberg. „Es sollte möglichst kalt sein, aber ohne Wind.“ Sie will bei der Aktion mit vor Ort sein. Der Drohnenflug soll maximal zwei Stunden dauern. Das Gerät, versichert Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU), sei dabei weit genug von den Gebäuden entfernt, um nicht die Privatsphäre der Bewohner zu verletzen.