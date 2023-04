Großreinemachen am und im Hohenfeldener Stausee-Wasser

Hohenfelden. Profi-Taucher holen am Wochenende Unrat aus dem Stausee Hohenfelden. Am Sonntag folgt ein Müllsammel-Wettbewerb für jedermann.

Die Arbeit der Profis bestaunen oder selbst aktiv werden und damit Preise gewinnen – das sind die beiden Aspekte einer großen Frühjahrsputz-Aktion am und im Stausee Hohenfelden, die sich über drei Tage erstreckt – vom Freitag, 28., bis Sonntag, 30. April. Die Stauseeverwaltungs-GbR macht aus der turnusmäßig notwendigen Reinigung des Seegrundes ein Event für jedermann.

Für die spätere Bergung mit Bojen markiert

Am Freitag nehmen sich die Taucher der Firma Lorenz & Partner aus Schleswig-Holstein zunächst den Uferbereich des Stausees vor und sammeln hier Kleinmüll in „Taschen“, die sie für die spätere Bergung mit Bojen markieren – das reduziert die Zahl des Auf- und Abtauchens. Am Abend machen sie zudem Aufnahmen mit einem 3D-Sonargerät. Am Samstag arbeiten sich die Taucher zur Mitte des Sees vor, wiederum befestigen sie alle Funde an Bojen.

Am Sonntag sind auch die Freiwilligen am Ufer gefragt: Während die Taucher ihre Arbeit zu Ende bringen, startet die Stausee-GbR einen Wettbewerb für Familien und Einzel-Teilnehmer: „Wer sammelt mehr Müll?“ Treffpunkt ist 10 Uhr am Bootsverleih. Zur Belohnung folgt ab 15 Uhr an gleicher Stelle das Helferfest, in dessen Rahmen die fleißigsten Müllsammler mit Preisen belohnt werden – es winken Gutschein-Pakete für den Spiel- und Sonnenpark, für Touren mit dem SUP-Board oder Besuche in der Avenida-Therme.