Großschwabhäuser formieren Initiative gegen Windpark

Im östlichen Weimarer Land organisiert sich der Protest gegen die Bestrebungen eines potenziellen Investors, auf dem Kamm, der sich von Lehnstedt nach Isserstedt erstreckt, bis zu acht Windkraftanlagen zu bauen. Am Donnerstag, 8. Oktober, will sich in Großschwabhausen eine Bürgerinitiative gegen die Errichtung von Windenergieanlagen in Großschwabhausen, Kötschau, Hohlstedt, Kleinschwabhausen, Hammerstedt und Lehnstedt gründen.

Verfahren als intransparent kritisiert Die Initiatoren der Initiative sehen sich zwar als Befürworter angepasster ökologischer Maßnahmen. Allerdings seien sie in Sorge darüber, dass überdimensionierte Großwindenergieanlagen das Gebiet der Gemeinden spalten und die Landschaft zerstören. Das aktuelle Verfahren sei überdies intransparent und geschehe ohne wirksame demokratische Mitwirkung der Gemeinden. Die künftige BI wolle in dieser Sache eng mit dem Gemeinderat von Großschwabhausen zusammenarbeiten. Regionalplan weist keine Vorrangfläche für Windkraft aus Dieser hatte sich bereits einstimmig gegen den Windpark ausgesprochen. Rein juristisch hätte er dazu gar keinen Anlass. Denn der derzeit gültige Regionalplan Mittelthüringen weist die betreffenden Gemarkungen nicht als Vorrangfläche für Windkraft aus, was einen solchen Bau ausschließt. Gegen diese Reglementierung haben allerdings Investoren eine Erzwingungsklage eingereicht. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Weimar steht bislang aus. Der Interessent, der bereits seit Monaten in der Region unterwegs ist und Flächen für seine Pläne akquiriert, vermarktet sein Vorhaben als „Modellprojekt Bürgerwindpark". Das wiederum stößt vielen Bürgern auf, weil sie sich eben nicht mit der Idee identifizieren. Gemeinden wollen gemeinsam vorgehen Um den Windpark zu verhindern, holen sich die Großschwabhäuser auch Rückendeckung in der Nachbarschaft. Im September trafen sich die Bürgermeister von Lehnstedt, Hammerstedt sowie Klein- und Großschwabhausen, um über gemeinsame Maßnahmen zu reden. Hammerstedts Bürgermeister Holger Hartwig zeigte sich darüber verwundert, dass er von den Projektentwicklern erst Ende August von deren Vorhaben unterrichtet wurde. Diese Information habe die Gemeinde augenscheinlich auch nicht deshalb erhalten, um mit ins Verfahren einbezogen zu werden. Sie sollte wohl lediglich zur Ankündigung dienen, dass man im Ort Flyer für die Windpark-Idee verteile. Zu diesem Zeitpunkt seien schon Eigentümer betroffener Grundstücke zum Abschluss von Verträgen überzeugt worden. „Das Vorgehen höhlt nicht nur unseren Wunsch aus, in solche Pläne rechtzeitig einbezogen zu werden. Es spaltet auch unsere Dorfgemeinschaft. Die einen erhalten im Stillen offenbar lukrative Verträge. Und den anderen sagt man nicht einmal, was man vorhat“, bemängelt Hartwig. Zudem sieht er die Nähe eines solchen Windparks zum Ort als problematisch an. Das Weimarer Land sei so dicht besiedelt, dass zwischen den Städten und Dörfern oftmals nur so viel Platz sei, dass nicht mehr als die gesetzlichen Mindestabstände zur Wohnbebauung eingehalten werden könnten. „Windparks passen nicht zu unserer Siedlungsstruktur“, so der Bürgermeister.