Großspende von Stiftung für neuen Notfallfonds an der Bauhaus-Uni Weimar

Weimar. Finanzielle Unterstützung für vom Krieg betroffene Studierende und Wissenschaftler.

Ukrainische und russische Studierende der Bauhaus-Universität sind durch den Krieg in der Ukraine auf verschiedene Weise in Notsituationen geraten. Sofort nach Kriegsausbruch hatte die Uni Kontakt zu den betroffenen Studierenden aufgenommen, um ihnen schnell helfen zu können.

Als erste Maßnahme wurden laut Uni in persönlichen Gesprächen die vielfältigen individuellen Bedürfnisse ermittelt. Dabei wurde deutlich: Am wichtigsten sind aktuell finanzielle Beihilfen. Um diese ad hoc und unmittelbar leisten zu können, hat der Freundeskreis der Bauhaus-Universität Weimar sofort einen „Notfallfonds für Studierende und Wissenschaftler*innen aus Krisengebieten“ eingerichtet. Darüber können Studierende, Promovierende und Forschende der Uni, die aufgrund von kriegerischen Konflikten in ihren Heimatländern in finanzielle Not geraten sind, Gelder in Form von Einmalzahlungen oder Stipendien mit mehrmonatigen Laufzeiten erhalten.

Umgehend hat die Birgit- und Thomas-Rabe-Stiftung eine Großspende geleistet. Die Stiftung des Universitätsratsvorsitzenden Thomas Rabe und seiner Frau Birgit Rabe ermögliche es 15 Studierenden, in der aktuell unabsehbaren Situation ein Jahr lang analog zum Bafög-Höchstsatz 861 Euro monatlich zu erhalten.

„Der Krieg in der Ukraine bedeutet für die Menschen dort unsägliches Leid. Doch von Beginn an hat er Auswirkungen weit über das Kriegsgebiet hinaus“, erklärte Thomas Rabe. Mit der Spende wolle die Stiftung den Studierenden helfen, „die jetzt unter Angst, materieller Not oder unberechtigter Pauschalverurteilung leiden“. Die Interimspräsidentin der Uni, Jutta Emse, dankte für die Großspende. Damit könne die Uni „betroffenen Studierenden unkompliziert und sehr zügig helfen“.

Der Freundeskreis der Bauhaus-Universität ruft zu weiteren Spenden auf.

SpendenkontoSparkasse MittelthüringenIBAN DE10 8205 1000 0350 0001 07Verwendungszweck: Notfallfonds Krisengebiete