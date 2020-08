Fahrradständer freut nicht nur kleine Mauerkünstler

Für den Rastplatz an der Ilm stiftet Jörg Weidensee auf Initiative von Hannes (9) einen Fahrradständer, den dieser mit seinen Freunden Benno (l.) und Karl (r.) gleich ausprobierte.

Taubach. Gleich zwei Ereignisse bewegten die Taubacher Kinder am Samstag: Sie vervollständigten die Bemalung der Mauer und bekamen einen Fahrradständer.

Sie empfingen zum 100-jährigen Jubiläum des Familienbetriebs nicht nur Geschenke, sondern machten auch selbst welche: Jörg Weidensee, Inhaber des Fahrradhauses Weidensee, überreichte dem Feuerwehrverein Taubach am Samstag einen Fahrradständer, der am Rastplatz „Alwins Ruh“ an der Ilmbrücke aufgestellt wird.