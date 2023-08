Bunte Familienunterhaltung wird am Wochenende in Magdalas Grotte geboten.

Grottenfest in Magdala – mit „2Takt“ live und Schatzsuche

Magdala. Im der Grotte, dem ältesten Naherholungsgebiet des Städtchens Magdala, wird am 11. und 12. August gefeiert.

Rund eineinhalb Wochen Sommerferien haben die Schüler im Weimarer Land noch vor der Nase. Dass dieser Tage zahlreiche Familien auf Reisen sind, spiegelt sich auch im Veranstaltungskalender der Region wieder. Wer am kommenden Wochenende im Landkreis in guter Gesellschaft feiern möchte, muss deshalb etwas länger suchen als üblich. In Magdala hält derweil der Verein der örtlichen Grottengemeinschaft die Fahne hoch. Für den 11. und 12. August hat sie zum diesjährigen Grottenfest ins Naherholungsgebiet vor den Toren des Städtchens eingeladen.

Los geht es am Samstag mit einem Tanzabend, bei dem ab 21 Uhr die Band „2Takt“ spielt. Die Party ist für Gäste ab 16 Jahre geplant. Ein bunter Nachmittag für Groß und Klein wartet dann am Sonntag ab 15 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Leckerem vom Rost. Für die kleinen Entdecker wird außerdem eine Schatzsuche quer durchs Grottengelände gestartet.

Als ältestes Naherholungsgebiet Magdalas war die Kalksteingrotte gegen Ende des 19. Jahrhunderts vom damals eigens gegründeten Theater- und Verschönerungsverein künstlich angelegt und im Jahr 1892 eingeweiht worden. Jährlich feiern die Magdalaer hier mit ihren Gästen das Grottenfest.