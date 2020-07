Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüne fordern Pflege-Toilette

Aus aktuellem Anlass hat die Fraktion der Bündnis-Grünen eine Anfrage zu den Plänen für eine Pflege-Toilette im Stadtrat eingereicht. „Wir möchten wissen, warum trotz Zusage der Verwaltung an den Behindertenbeirat die Einrichtung einer Pflege-Toilette zu scheitern droht“, so die Fraktionsvorsitzende Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt. Selbst dann, wenn die baulichen Bedingungen am Haus der Weimarer Republik offenbar falsch eingeschätzt wurden, brauche es eine Lösung für Menschen mit Pflegebedarf und ihre Begleitpersonen, an diesem Standort „oder anderswo in der Innenstadt“.

Eile sieht die Fraktion bei den Plänen zur Realisierung eines Gedenkortes an die Deportation der Thüringer Juden am Standort der ehemaligen Viehauktionshalle geboten. „Die Bautätigkeit der Konsumgenossenschaft an der Marcel-Paul-Straße ist weit fortgeschritten. Daher fragen wir nach, inwiefern alle Bestimmungen im Vertrag zum Flächentausch mit der Investorin realisiert wurden“, so Andreas Leps. Es scheine Ruhe eingekehrt zu sein, so der Co-Vorsitzende der Fraktion, ohne näher darauf einzugehen, welche Bestimmungen er meint.

Von der Stadtverwaltung werde endlich der von den Grünen initiierte Antrag von 2015 zu einem Bebauungsplan für das Gebiet um die ehemalige Viehauktionshalle umgesetzt. Deshalb solle klar auch sein, was für ein Gedenkort eigentlich realisiert werden soll.