Grüne Klausur im Seminargebäude der Weimarhalle

Weimar. Angesichts ministerieller Gäste ist in der kommenden Woche mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Die Bundestagsfraktion der Bündnis-Grünen kehrt für ihre traditionelle Klausur in der Kulturstadt doch in das Seminargebäude der Weimarhalle zurück. Sie nutzt für ihr Treffen in der kommenden Woche (wir berichteten) das Mon Ami nur für die Eingangsstatements, zu denen Medienvertreter eingeladen sind. Angesichts dessen, dass auch Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Klausur kommen, ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.