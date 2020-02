Weimar. Die bündnis-grüne Landessprecherin Ann-Sophie Eisenbrandt berichtet in Weimar über die Landespolitik und will über Perspektiven diskutieren

Grüner Infoabend zur Landespolitik

Unter dem Titel „Wie weiter in Thüringen?“ richten Weimars Bündnis-Grüne am Dienstag, dem 11. Februar, ab 19.30 Uhr an ihrem Sitz am Burgplatz 5 einen Infoabend aus. Als Insiderin und Mitglied der rot-rot-grünen Verhandlungsrunden berichtet die grüne Landessprecherin Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt. Zudem ist eine offene Diskussion mit Bürgern zu den Optionen für Thüringens politische Zukunft geplant.