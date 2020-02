Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Grünes Labor“ im Zentrum des Themenjahrs „Neue Natur“

„Die Parkanlagen sind ein Schatz, den wir haben“, betonte Folker Metzger, Bildungsreferent der Klassik Stiftung Weimar. Dieser Schatz wird zur Bundesgartenschau 2021 poliert und herausgestellt. Immerhin sechs ihrer Parks und Gärten sind Außenstandorte der Bundesgartenschau in Erfurt. Dazu gehören der Park an der Ilm, Goethes Garten am Stern, Schlosspark Belvedere, Schlosspark Ettersburg, Schlosspark Tiefurt und Schlosspark Kochberg. Grund genug für Stiftungs-Präsidentin Ulrike Lorenz, mit der Stiftung im nächsten Jahr „unter freien Himmel zu gehen“ und ein stiftungsweites Themenjahr auszurufen. Unter dem Stichwort „Neue Natur“ findet sich ein breites Spektrum an Ausstellungen, Experimenten und Debatten gebündelt.

Folker Metzger spricht von einer „doppelten Aktualität“ und meint damit zum einen die Auswirkungen des Klimawandels auch auf die Parkanlagen der Stiftung. Zum anderen solle „über das wechselvolle Verhältnis zwischen Mensch und Natur nachgedacht“ werden. Physisches und ideelles Zentrum des Themenjahrs werde nach Angaben von Folker Metzger ein temporärer Pavillon im Park an der Ilm. Dieses „Grüne Labor“ diene als Informationszentrum, Veranstaltungsort und Vermittlungswerkstatt. Mobile Einheiten tragen seine Aktivitäten in den Stadtraum. Insbesondere aber werde die Stiftung mit Bürgern die Beanspruchung der historischen Parkanlagen sowohl durch die alltägliche Nutzung als auch durch den Klimawandel diskutieren. Partizipativ werden daraufhin veränderte Regeln für die Parks und Gärten ausgehandelt und erprobt.

Bereits im Sommersemester 2020 bietet die Bauhaus-Universität Weimar als Vorbereitung auf das „Grüne Labor“ in Kooperation mit der Klassik Stiftung eine Ringvorlesung mit begleitenden Seminaren an. Darin soll interdisziplinär erforscht werden, inwieweit der Park an der Ilm künftig als Lern- und Erfahrungsraum, aber auch als Forschungsfeld genutzt und gestaltet werden kann.

Ausstellungen und Präsentationen an sieben Orten, so am Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Goethe- und Schiller-Archiv, Schiller-Museum, am Römischen Haus, an der Parkhöhle, am Schloss Belvedere, an Orangerie und Gärtnerhaus Belvedere greifen gegenwärtige Fragestellungen zum Verhältnis zwischen Mensch und Natur auf und bieten zugleich Zugänge zu den vielseitigen Geschichten der historischen Parkanlagen. Das ist nach den Worten von Folker Metzger „wie ein Netz, das sich über die ganze Topographie der Stiftung legt“. Ebenfalls im inhaltlichen Spektrum des Themenjahrs bewegen sich die neue Veranstaltungsreihe „Weimarer Kontroversen“, ein neues Print-Magazin und der Meisterkurs der Stiftung.

Wie Bildungsreferent Metzger weiter informierte, erhalten der Park an der Ilm, der Schlosspark Belvedere und der Schlosspark Ettersburg auch unter dem Aspekt der Barrierefreiheit neue analoge und digitale Leitsysteme, neu gestaltete Parkeingänge sowie modernisierte sanitäre Anlagen. Diese Maßnahmen und auch die neuen Ausstellungen zur Geschichte der Parkanlagen und Orangerie im Schlosspark Belvedere werden durch eine umfangreiche EFRE-Förderung im Rahmen der Buga 2021 in Erfurt ermöglicht.

Das Themenjahr „Neue Natur“ soll über das Jahresende 2021 hinaus wirken und das künftige Handeln der Klassik Stiftung prägen. Sie werde sich verstärkt mit der Nachhaltigkeit ihres eigenen Handelns und den mit dem Klimawandel verbundenen Veränderungen der historischen Parkanlagen auseinandersetzen. Darauf aufbauend möchte die Stiftung aber auch erproben, inwieweit sie zur Orientierung der Gesellschaft in dieser Frage beitragen kann.

Die Parkanlagen der Klassik Stiftung sind nicht die einzigen Außenstandorte der Buga 2021 in Weimar und im Weimarer Land: Dazu zählen auch der Garten am Kirms-Krackow-Haus und der Historische Friedhof in Weimar, der Park des Landgutes Holzdorf, Schlosspark Kromsdorf sowie die Herressener Promenade und der Paulinenpark in Apolda.