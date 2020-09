Grünes Licht für geänderte Gerätehaus-Variante in Berlstedt

Berlstedt. Der Bauausschuss der Landgemeinde Am Ettersberg befürwortet auch die neue Pferdehalle in Stedten und das Torhaus in Berlstedt.

Eine neue Halle für den Reitsport in Stedten am Ettersberg, ein Torhaus für das Projekt Generationswohnen in Berlstedt und der korrigierte Plan für das neue Feuerwehrgerätehaus in Ramsla: Das waren die wichtigsten Projekte, mit denen sich der Stadtratsausschuss für Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltangelegenheiten der Landgemeinde Am Ettersberg in seiner Sitzung in dieser Woche beschäftigte.