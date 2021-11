Grusel-Deko zu Halloween und Weihnachtsmann im Ballon

Ottmannshausen. Florian Rehsnick und Eileen Brettschneider haben für ihre Ottmannshäuser Fassade wieder eine besondere Adventsdekoration vorbereitet.

Dieses Vorspiel lässt auf den Advent hoffen. Das Haus Nummer 38 hat in Ottmannshausen schon des öfteren für Aufsehen gesorgt – und das im buchstäblichen Sinn. Schließlich steht Florian Rehsnick und Eileen Brettschneider, die dort an der Straße hinauf zum Freibad wohnen, der Sinn nach besonderer Dekoration.

Mit opulenten Kulissen, Lichteffekten und mitunter schrägen Einfällen an ihrer Fassade arbeiten sie seit fünf Jahren am Ruf, in „dem“ Weihnachtshaus schlechthin zu leben – zumindest hier in der Region. Seit dem Vorjahr richtet die Familie ihr Haus zudem nicht mehr nur im Advent zur Attraktion her: Auch zu Halloween hatte sie sich eine passende Deko ausgedacht. Das war am vergangenen Wochenende nicht anders. Pasaanten durften indes beruhigt sein. Bei dem blutrünstigen Verkehrsunfall, der direkt vorm Haus eine umfängliche Polizeiabsperrung erforderte, handelte es sich zum Glück nur um eine schaurige Inszenierung mit Puppen – zur Freude der Kinder im Dorf.

In der Woche vom 15. bis 21. November wollen die Ottmannshäuser ihre diesjährige Weihnachtsbeleuchtung am Haus installieren. Vom 22. November an soll sie wieder strahlen – natürlich auch diesmal als Gesamtkunstwerk. Betrachter dürfen auf einige neue Elemente gespannt sein, unter anderem auf einen drei Meter großen Heißluftballon, mit dem Weihnachtsmann die Geschenke einfliegt. Eine weitere Besonderheit gibt es im diesem Jahr: Gegenüber dem Haus befindet sich auf der anderen Straßenseite ein eingezäunter Teich, dessen Geländer Florian Rehsnick schon seit längerem gern in Szene setzen will. Bis dato fand sich dort drüben jedoch kein Stromanschluss.

„Daraufhin habe ich mich mit unserem Bürgermeister in Verbindung gesetzt und ihm das Thema geschildert“, so Rehsnick. Inzwischen wurde ihm über die Gemeinde die Installation einer Außensteckdose an der dortigen Laterne genehmigt. Mit den Arbeiten ist auch bereits eine Elektrofirma beauftragt.