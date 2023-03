Gut gebraucht geht immer

Großschwabhausen. Der Kindersachenmarkt in Großschwabhausen erlebte am Samstag seine 21. Auflage.

Mit dem Frühlingsbeginn haben auch jene Märkte Saison, auf denen Eltern nach gut gebrauchter Kinderkleidung für die wärmere Jahreszeit stöbern können. Second Hand ist augenscheinlich gefragt – nicht nur wegen des Preises. Schließlich ist der Nachwuchs oft schon aus seinen Sachen herausgewachsen, bevor diese erste nennenswerte Abnutzungserscheinungen zeigen. Entsprechend hoch ist die Qualität, die viele dieser von Vereinen oder Privatleuten organisierten Märkte bieten.

Einer der größten in der Region findet zweimal jährlich in Großschwabhausens Dorfsaal statt. Am vergangenen Samstag erlebte er seine 21. Auflage. Und Hochbetrieb herrschte schon von 8 Uhr morgens an. Ausgerichtet wird er von einer Gruppe von Eltern, von denen die meisten aus dem Raum zwischen Weimar und Jena stammen. Die Sprösslinge, derentwegen sie vor Jahren ihre Marktoffensive gestartet hatten, tragen inzwischen fast Erwachsenen-Kleidergrößen.

Nicht alle Anbieter können berücksichtigt werden

Vom verfügbaren Platz her ist der Markt längst an seinen Grenzen gelangt. Etwa 85 Anbieter, die hier etwas verkaufen wollten, konnten die Veranstalter berücksichtigen. Weiteren rund 40 Interessierten mussten sie aus Platzgründen absagen. Das geschehe derweil nicht pauschal. Im Vorfeld achte man bei den Anmeldungen darauf, beim Markt ein möglichst umfangreiches und ausgewogenes Sortiment an Art und Größe der Kleidung anbieten zu können. Danach werden auch die Verkäufer ausgewählt.

Diese Logistik erfordert personelles Engagement. Etwa 25 freiwillige Helfer machten sich diesmal ums Vorbereiten und Ausrichten des Marktes verdient. Am Freitag waren sie bis Mitternacht im Saal zu Gange, um der Kundschaft am Samstagmorgen die gewohnt geordnete Einkaufsatmosphäre bieten zu können. Auf knapp 100 Arbeitsstunden schätzen die Eltern den Aufwand für den jüngsten Markt.

Nicht nur Schnäppchenjäger profitieren von diesem Konzept. Wie immer verfolgt der Markt auch diesmal einen guten Zweck. 80 Prozent des Erlöses geht an die jeweiligen Verkäufer, 20 Prozent kommen sozialen Projekten zu. So gehören das Kinderhospiz Mittelthüringen, das Wunschmobil des Arbeiter-Samariterbundes und die Jenaer Elterninitiative krebskranker Kinder zu den Adressaten, die regelmäßig von den Ausrichtern des Großschwabhäuser Kindersachenmarktes begünstigt werden. So soll es auch bleiben, wenn sich der Dorfsaal im September zur Herbst-Ausgabe des Marktes öffnet.